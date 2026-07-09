В ДНР посевы пшеницы и других озимых культур готовы к сбору

Посевы в ДНР готовы к уборке. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

В «Донецком» филиале Россельхозцентра оценили состояние посевов в ДНР в период уборочной кампании. По словам начальника отдела по защите растений Карины Лобановой, фитосанитарная ситуация в регионе остается спокойной.

Несмотря на высокую влажность, которая могла спровоцировать развитие вредителей и грибковых заболеваний, теплая и ветреная погода пошла на пользу посевам - они хорошо продувались, и вспышки болезней удалось избежать. Развитие сорняков, напротив, активизировалось, но с ними справились благодаря плановым гербицидным обработкам.

Весенние возвратные заморозки тоже не нанесли ущерба посевам, а прохладный апрель и май лишь немного замедлили рост растений. Зато теплый июнь (среднемесячная температура составила 20,3°C) позволил сельхозкультурам наверстать упущенное.

- Сейчас большая часть посевов пшеницы и других озимых культур ранних и средних сроков сева готовы к уборке. Главное, чтобы не помешали дожди, которые редко, но бывают сейчас на Донбассе, - заявили в Россельхозцентре.

В регионе сохраняется жаркая погода: днем температура достигает +27-30°C, ночью опускается до +14-16°C. Такие условия оптимальны для развития яровых и масличных культур, сев которых завершился в июне.

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