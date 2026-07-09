Участники мероприятия с увлечением погрузились в атмосферу народных традиций. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе возрождают старинные обряды и традиции: так, в Центре социального обслуживания населения Жовтневого района на днях провели уникальный мастер-класс, посвященный одному из самых красивых обрядов праздника Ивана Купала - плетению венков из полевых цветов. Об этом сообщили в администрации города.

Участники мероприятия с увлечением погрузились в атмосферу народных традиций. Они не только освоили тонкости плетения венков, но и узнали о глубоком символическом значении этого обряда. Как рассказали организаторы, издавна в этот день девушки собирали душистые полевые травы и цветы, вплетая в каждый венок свои самые сокровенные надежды и мечты.

После того как венок был готов, его аккуратно опускали на воду, чтобы прочесть послание судьбы. Если венок уплывал по течению, считалось, что девушку в скором времени ожидает замужество. Если же он начинал кружиться на одном месте, это было знаком того, что свадьбы в текущем году не предвидится. Совсем дурным предзнаменованием считалось, если венок тонул.

Мастер-класс стал частью комплекса мероприятий для старшего поколения. Его провели в рамках федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие».

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