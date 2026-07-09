В ДНР развивают сеть сосудистых отделений для борьбы с инсультами

Сеть первичных сосудистых отделений будут развивать по всей Республике. Фото: Минздрав ДНР

В ДНР продолжают совершенствовать систему оказания медицинской помощи пациентам с инсультами и другими сосудистыми заболеваниями. В рамках народной программы «Единой России» в городских больницах формируют сеть первичных сосудистых отделений - чтобы специализированная помощь была максимально доступна жителям.

Одно из таких отделений уже функционирует на базе Центральной городской клинической больницы № 9 в Донецке. Там работают современное неврологическое отделение, диагностическая служба с компьютерным томографом и отделение медицинской реабилитации - восстановление пациентов начинают уже с первых дней после инсульта.

По словам председателя Ассоциации работников здравоохранения ДНР и координатора проекта «Здоровый Донбасс» Дмитрия Гарцева, развитие первичных сосудистых отделений в больницах остается приоритетом.

- Именно они позволяют своевременно оказать помощь пациентам с инсультом, провести диагностику, начать раннюю реабилитацию и значительно повысить шансы на восстановление, - отметил он.

Кроме того, в донецкой ЦКБ № 9 оказывают специализированную помощь пациентам с синдромом диабетической стопы - это помогает снизить риск тяжелых осложнений и сохранить качество жизни больных.

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