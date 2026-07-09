В Мариуполе завершают восстановление Центра детского и юношеского творчества

Здание сильно пострадало во время боевых действий, и в ходе реконструкции его практически воссоздали заново. Фото: МАХ/Кольцов

В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходят к концу работы по восстановлению Центра детского и юношеского творчества. Сейчас специалисты благоустраивают двор и завершают там укладку асфальта. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

Он отметил, что здание серьезно пострадало во время боевых действий, и в ходе реконструкции его практически воссоздали заново: укрепили стены и несущие конструкции, заменили кровлю, окна и двери, обновили инженерные сети, выполнили внутреннюю отделку и отреставрировали фасад. Работы вели специалисты АО «Гражданпроект» под руководством компании «РКС-НР».

В обновленном здании обустроили актовый зал на 138 мест, вокальные классы и помещения для кружков.

- После завершения благоустройства и оснащения необходимым оборудованием Центр вновь станет любимым местом досуга и творческой самореализации детей и подростков, - заявил глава Мариуполя.

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