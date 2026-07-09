В ДНР вручили дипломы выпускникам Президентской академии

Выпускники филиала Президентской академии стали дипломированными специалистами. Фото: ТГ/Кувалдина

В Донецкой Народной Республике прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Донецкого филиала Президентской академии. В мероприятии приняли участие министр экономического развития ДНР Дмитрий Краснов и руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Полина Кувалдина.

Они подчеркнули, что перед молодыми специалистами теперь открыты широкие возможности: они могут реализовать себя в государственной службе, экономике, управлении и других ключевых сферах, от развития которых во многом зависит будущее Республики. Гости отметили большой потенциал выпускников - среди них много инициативных и талантливых молодых людей, а именно такие кадры сегодня особенно востребованы в регионе.

По словам Кувалдиной, в «МФЦ ДНР» уже успешно трудятся немало молодых специалистов. Она добавила, что современная государственная служба - это не только пространство для профессионального роста, но и воплощения новых идей и реальной помощи людям.

- Пусть выпускников впереди ждут новые достижения, интересные проекты и большие профессиональные победы! - пожелала руководитель МФЦ.

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