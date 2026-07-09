В ДНР протестируют бестраншейный ремонт коммунальных сетей

Новая технология заметно ускорит ремонтные работы и полностью исключит необходимость масштабных раскопок на городских улицах. Фото (архив): Минстрой ДНР

В ДНР намерены опробовать современную технологию бестраншейного ремонта коммунальных сетей - в перспективе ее планируют масштабировать на всю территорию региона. Об этом заявил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков, который осмотрел необходимое для таких работ оборудование в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Чертков отметил, что подобная технология дает сразу несколько существенных преимуществ: позволяет продлить срок службы коммуникаций до 50 лет, заметно ускоряет ремонтные работы и полностью исключает необходимость масштабных раскопок на городских улицах.

Зампред правительства подчеркнул, что новая методика может стать очень полезной в нынешних реалиях.

- Учитывая высокую степень износа наших сетей, эта технология наверняка будет востребована нашими коммунальщиками, - заявил Андрей Чертков.

В ближайшее время в ДНР приступят к тестированию новой системы: специалистам предстоит не только оценить ее практическую эффективность, но и проанализировать экономическую целесообразность широкого внедрения.

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