ДНР впервые начала поставлять хлеб в ЛНР

Луганчане смогут попробовать разные виды хлебной продукции. Фото: «Мир хлеба»

Жители ЛНР смогут попробовать хлеб, выпеченный в ДНР. Первая партия продукции была отгружена в Луганск с производственной площадки Шахтерского хлебозавода. Об этом сообщили в компании «Мир хлеба».

На предприятии назвали это событие важным этапом в развитии производственных и торговых связей.

- Сегодня для нас важный день, поскольку мы впервые отправили в Луганск нашу продукцию, - заявили там.

Ключевая особенность данного хлеба - опарный способ производства. Такой подход позволяет добиться характерного вкуса и текстуры, но предполагает короткий срок хранения - не более 48 часов. Луганчане смогут оценить ремесленный и тостовый хлеб, бездрожжевой вариант, батоны, лаваш и популярный сорт «Дарницкий».

Напомним, ранее сообщалось, что хлеб из ДНР вошел в сотню лучших товаров России. Ремесленный хлеб торговой марки «Урожай» получил высшие награды на всероссийском конкурсе.

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