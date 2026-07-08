В Донецке в День семьи, любви и верности раздавали ромашки

Ромашки - символ праздника, олицетворяющий чистоту, верность и семейное тепло. Фото: МГЕР ДНР

В Донецке в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в День семьи, любви и верности прошла праздничная акция, организованная в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». После богослужения активисты «Молодой Гвардии» ДНР вручили женщинам 750 ромашек - как символ праздника, олицетворяющий чистоту, верность и семейное тепло.

Протоиерей Евгений Полушин подчеркнул, что ромашка символизирует светлые, добрые и простые качества, необходимые каждому человеку. Он пожелал молодежи любви, снисходительности и настойчивости на жизненном пути.

- Все мы находимся в начале своего пути, впереди будет много ошибок, но также будет много светлого и доброго. Нужно дерзать и двигаться вперед, призывать Бога в помощь и надеяться на Его благодать, - отметил он.

Представитель Донецкого штаба МГЕР ДНР Владимир Шевченко подчеркнул, что ромашка - это символ искренних и душевных чувств, которые активисты хотели передать девушкам. По его словам, День семьи, любви и верности помогает продвигать традиционные ценности, и все больше молодых людей обращается к традициям и посещает храмы.

- У нас есть свой праздник, который объединяет людей, напоминает о семейных ценностях, любви и верности, и сегодня мы рады быть частью этого замечательного события, - отметил активист.

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