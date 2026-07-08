В ДНР обсудили вопросы реабилитации детей, пострадавших от боевых действий

Таисия Чернявская отметила важность комплексного подхода и межведомственного взаимодействия для защиты прав детей. Фото: t.me/uprdnr

Защита здоровья детей - одно из важнейших направлений работы властей ДНР. Об этом шла речь на рабочей встрече Уполномоченного по правам ребенка Таисии Чернявской с представителями Министерства здравоохранения Республики.

Участники встречи - заместитель министра здравоохранения Юлия Гуричева и начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Виктория Лянник - совместно с детским омбудсменом проанализировали, как сегодня выстроена система медпомощи детям, особенно в отдаленных районах. Обсуждалось также обеспечение ребят необходимыми лекарствами, специализированным питанием и выстраивание понятной и эффективной маршрутизации для тех, кому требуется высокотехнологичная помощь.

Таисия Чернявская подчеркнула важность комплексного подхода и слаженного межведомственного взаимодействия для защиты права детей на здоровье и жизнь. Особое внимание она уделила вопросам реабилитации детей, пострадавших от боевых действий.

- Мы должны делать все возможное, чтобы каждый ребенок в Республике чувствовал поддержку государства и получал своевременную, квалифицированную медицинскую помощь, - заявила детский омбудсмен.

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