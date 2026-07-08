В Мариуполе помогут тем, кто не может претендовать на компенсационное жилье

Глава Мариуполя Антон Кольцов провел личный прием жителей Ильичевского района. Фото: МАХ/Кольцов

Жилищный вопрос по-прежнему остается в центре внимания властей Мариуполя: горожане активно интересуются продвижением в квартирной очереди и сроками предоставления компенсационного жилья. Ответы на часть этих вопросов прозвучали в ходе личного приема жителей Ильичевского района, который провел глава города Антон Кольцов.

Ключевым событием стало анонсирование им второго этапа распределения муниципального жилья - квартиры получат еще около 2000 мариупольцев. При этом городские власти не ограничиваются только компенсационными механизмами: параллельно формируется нормативная база для договоров социального и коммерческого найма.

- Это позволит обеспечить жильем горожан, которые в нем нуждаются, но не могут претендовать на компенсационное жилье, - пояснил глава Мариуполя.

На приеме также рассмотрели частные обращения. В частности, семье беженцев из Дружковки окажут адресную поддержку: им предоставят временное жилье в маневренном фонде - комнату в одном из городских общежитий.

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