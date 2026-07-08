Более 500 детей воспитываются в приемных семьях в Мариуполе

Взрослые дарят детям настоящий дом и заботу Фото: Алексей ФОКИН.

В Мариуполе отмечают День семьи, любви и верности. С этим праздником жителей поздравил глава города Антон Кольцов.

Он подчеркнул особую роль семьи для каждого человека.

- Это наша опора, главная поддержка и место, где нас всегда ждут, - отметил Кольцов.

Особое внимание градоначальник уделил семьям, воспитывающим приемных детей. Антон Кольцов сообщил, что сейчас под опекой и попечительством в Мариуполе находятся 508 детей. Взрослые дарят им настоящий дом и заботу.

- Это большой ежедневный труд, и он вызывает огромное уважение, - заявил глава города.

Кольцов также напомнил, что самые важные семейные традиции часто кроются в простых вещах: совместных ужинах, домашних рецептах, семейных реликвиях. Он пожелал, чтобы в домах мариупольцев всегда было тепло и спокойно.

- Создавайте свои добрые традиции, берегите историю своей семьи и проводите больше времени с самыми близкими, - призвал глава Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин назвал семью главной жизненной опорой

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Днем семьи, любви и верности (подробнее)