Парк «Гулливер» в Донецке снова пострадал от рук вандалов

Парк «Гулливер» в Донецке открылся в прошлом году после масштабной реконструкции. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецке вновь зафиксированы акты вандализма в парке «Гулливер». На этот раз неизвестные сломали детскую тарзанку. Об этом сообщили в администрации города.

Муниципальные власти обратились к жителям с призывом бережно относиться к общественному имуществу и сохранять благоустроенную городскую среду. В мэрии подчеркнули, что парк - важное место для досуга, занятий спортом и общения, и его сохранность зависит от ответственности каждого горожанина.

Жителей, ставших свидетелями вандализма, просят фиксировать происходящее и сразу сообщать в полицию.

- Ваше неравнодушие - единственный способ остановить вандалов, - заявили в городской администрации.

Напомним, что это не первый случай порчи объектов в обновленном парке «Гулливер», который открылся недавно после масштабной реконструкции. Ранее злоумышленники повредили там гамак и светильники, украшавшие клумбы.

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