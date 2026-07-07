С начала года объем выдач ипотеки в Донбассе и Новороссии превысил 3,5 млрд рублей

Фото: пресс- служба ВТБ

За первое полугодие 2026 года в Донбассе и Новороссии оформлено более 660 жилищных кредитов на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, большинство заемщиков выбирают госпрограмму со ставкой 2%, по которой можно купить не только квартиру в новостройке, но и построить индивидуальный дом.

«Мы отмечаем стабильный интерес к ипотечным программам в исторических регионах. Сегодня государственная ипотека под 2% остается одним из самых востребованных инструментов улучшения жилищных условий, позволяя приобрести квартиру в новостройке или построить собственный дом», - отметил управляющий ВТБ в Новороссии — вице-президент банка Виктор Шип.

Жители новых регионов могут комбинировать «семейную» ипотеку с рыночной, что позволяет получить кредит до 15 млн рублей по ставке ниже рыночной. Место регистрации значения не имеет. Место регистрации клиента значения не имеет: оформить сделку могут как жители Новороссии, так и те, кто принял решение о переезде.

КСТАТИ

По предварительным оценкам, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей — на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение.