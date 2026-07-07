«Сервисы должны быть проще и доступнее»: В ДНР продолжают работу над цифровой трансформацией

В ДНР обсудили развитие государственных информационных систем, внедрение технологий искусственного интеллекта и дальнейшую цифровизацию работы органов власти. Фото: ТГ/Ухов

В ДНР продолжают работать над цифровой трансформацией - чтобы сделать получение госуслуг доступнее и ускорить работу органов власти. Об этом сообщил министр цифрового развития Республики Дмитрий Ухов.

Он отметил, что на прошедшем заседании межведомственной комиссии при Правительстве ДНР обсуждалось развитие государственных информационных систем, использование искусственного интеллекта и дальнейшая цифровизация работы ведомств.

По словам министра, сегодня цифровые технологии стали повседневным рабочим инструментом: они позволяют быстрее принимать управленческие решения, эффективнее выстраивать взаимодействие между органами власти и делать государственные услуги удобнее для жителей. В качестве конкретного примера Дмитрий Ухов привел подключение к государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Такая интеграция позволит автоматизировать процессы оплаты госуслуг, сократить время обработки платежей и расширить возможности получения услуг в электронном формате.

- Последовательно работаем над тем, чтобы цифровые сервисы становились проще, быстрее и доступнее для жителей Республики. Кроме того, такая работа соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», - заявил глава Минцифры ДНР.

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