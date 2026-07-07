В ДНР стабилизировали водоснабжение для более чем 5 тысяч жителей Макеевки

Коммунальщики заменили старые трубы на новый полиэтиленовый трубопровод диаметром 315 мм. Фото: Минстрой ДНР

В Макеевке специалистам удалось стабилизировать водоснабжение для тысяч жителей города. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Ключевым этапом работ стало устранение порыва на водопроводе по улице Кирова. Этот участок питал водой большую часть Кировского района, в том жилмассивы Путь Ильича и Совколония.

Для ликвидации проблемы ремонтная бригада местного филиала «Воды Донбасса» из 12 человек задействовала 8 единиц техники. Они заменили старые трубы на новый полиэтиленовый трубопровод диаметром 315 мм.

Как отметили в ведомстве, такая замена не просто восстанавливает подачу воды, но и снижает потери в системе - это сделает водоснабжение района более надежным.

- Работа сотрудников позволила обеспечить стабильное водоснабжение для более чем 5,5 тысяч жителей, - говорится в сообщении.

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