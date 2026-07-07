В ДНР запустят чат-бот для борьбы с неправильной парковкой

За нарушения правил парковки автомобиль могут эвакуировать. Фото (архив): Минтранс ДНР

В ДНР разрабатывают чат бот в национальном мессенджере MAX для борьбы с нарушителями правил парковки. С его помощью жители региона смогут оперативно сообщать о выявленных нарушениях. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

В Минтрансе ДНР пояснили, что функционал чат-бота будет полезен не только для фиксации нарушений, но и непосредственно для самих автомобилистов. Если транспортное средство эвакуируют, сведения о нем автоматически появятся в системе - вместе с государственным номером машины. Владельцу достаточно будет открыть чат-бот и проверить, на какую специализированную площадку доставили его автомобиль.

Запуск сервиса запланирован на ближайшее время.

Напомним, что в ДНР начали эвакуировать автомобили. В регионе после продолжительного перерыва возобновляется практика эвакуации автомобилей за нарушения правил дорожного движения. Министерство транспорта ДНР провело открытый конкурс, по итогам которого был заключен договор со «Службой эвакуации Донецк». Теперь водителям придется тщательнее следить за соблюдением ПДД.

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