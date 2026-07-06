В Головном отделении Сбера по ДНР, Запорожской и Херсонской областям назначен новый заместитель управляющего

Фото: пресс-служба Сбербанка

Он будет руководить блоком корпоративно-инвестиционного бизнеса.

За 14 лет работы в Сбербанке Максим Гулевский прошёл путь от начальника сектора продаж до советника председателя Юго-Западного банка. За это время он накопил уникальный управленческий опыт и компетенции в работе с крупными инвестиционными проектами, государственно-частным партнёрством и цифровыми решениями для бизнеса.

Максим Гулевский имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятиях промышленности строительных материалов», окончил Белгородский государственный технологический университет. Кандидат экономических наук. Его профессиональные заслуги отмечены Благодарностью Председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка России и Благодарностью Юго-Западного банка за высокий профессионализм и стабильно высокие показатели в работе.

Евгений Серяпин, Управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям:

«Максим зарекомендовал себя как энергичный и результативный руководитель, способный выстраивать системную работу с крупным бизнесом и государственными структурами. Уверен, что его опыт в реализации сложных инфраструктурных проектов и внедрении современных банковских технологий поможет нашему отделению занять лидирующие позиции в корпоративном сегменте и предложить клиентам качественно новый уровень сервиса, адаптированный под задачи регионального развития».

Максим Гулевский отметил высокий потенциал территорий присутствия и подтвердил намерение активно развивать партнёрские отношения с местными предприятиями.

Максим Гулевский, заместитель управляющего головным отделением Сбербанка по ДНР, Запорожской и Херсонской областям:

«В исторических регионах реализуются масштабные инвестиционные и социальные проекты, требующие современных финансовых и технологических решений. Наша задача - не просто сопровождать эти инициативы, а стать для бизнеса стратегическим партнёром, предлагая не только финансирование, но и отраслевую экспертизу, цифровые инструменты и доступ к экосистеме Сбера».

Новый руководитель обозначил приоритетные направления своей деятельности: развитие государственно-частного партнёрства, поддержка флагманских инфраструктурных проектов, а также усиление работы с предприятиями строительной отрасли, сельского хозяйства и промышленности в новых регионах.