Российские войска улучшили положение по переднему краю Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Щурово, Яцковки, Рубцов и Красного Лимана.

В зоне ответственности этой группировки войск потери противника за сутки составили свыше 200 военнослужащих, семь бронемашин, из которых пять - западного производства, 15 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки, Васильевской Пустоши, Ореховатки и Стенков.

За сутки противник потерял более 165 военнослужащих, три бронемашины, 13 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая 155-мм американскую самоходку «Paladin», а также две станции РЭБ.

Группировка войск «Центр» улучшила свое тактическое положение после атак на позиции ВСУ в районах Доброполья, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили до 310 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и пять станций РЭБ.

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