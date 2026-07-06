Библиотеку имени Серафимовича в Мариуполе откроют ко Дню географа

Здание уже привели в порядок: обновили стены и полы, освежили фасад. Фото: МАХ/Кольцов

Мариуполь готовится к большому культурному событию: в городе открывают модельную библиотеку имени Серафимовича. Пространство не просто отремонтируют - его превратят в площадку, где чтение станет настоящим путешествием.

Как рассказал глава городского округа Антон Кольцов, здание уже привели в порядок: обновили стены и полы, освежили фасад. Важно, что библиотеку сделали по-настоящему доступной: теперь сюда удобно будет приходить маломобильным жителям и родителям с колясками.

Главная изюминка нового пространства - его необычная концепция. Читателям предложат взглянуть на знакомые имена под другим углом: узнать малоизвестные детали из жизни Антона Чехова, Архипа Куинджи, Фаины Раневской, Николая Лукова и Михаила Танича - всех тех выдающихся людей, чьи судьбы так или иначе связаны с Приазовьем.

- Такой формат отлично дополняет природный потенциал региона: побережье Азовского моря становится не просто местом отдыха, но и площадкой для развития культурного краеведения, - подчеркнул Антон Кольцов.

Знаковым будет и день открытия - его приурочат ко Дню географа. По словам главы города, эта дата идеально отражает концепцию библиотеки: путешествия, открытия и новые знания.

Модернизация объекта ведется в рамках нацпроекта «Семья» при координации Министерства культуры ДНР и в составе «Централизованной библиотечной системы».

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