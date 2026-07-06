В ДНР за сутки сбили 22 дрона ВСУ

Большую опасность после отражения налета несут обломки дронов и неразорвавшиеся элементы - не трогайте их и сразу же звоните в экстренные службы. Фото: Штаб обороны ДНР

В ДНР за минувшие сутки сбили 22 дрона противника. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Ключевую роль в перехвате беспилотников сыграла система «Купол Донбасса». Ее работа основывается на действиях расчетов ПВО и сводных мобильных огневых групп - такой комплексный подход позволяет своевременно нейтрализовать воздушные угрозы над регионом.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 22 дрона противника, - говорится в сообщении.

При этом в Штабе напомнили, что большую опасность после отражения налета несут обломки дронов и неразорвавшиеся элементы. Они могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья. Поэтому жителей просят: если вы заметили подозрительные предметы, похожие на фрагменты БПЛА или потенциально взрывоопасные объекты, не трогайте их и сразу звоните в экстренные службы.

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