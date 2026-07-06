Пушилин заявил, что в ДНР возьмутся за регулирование цен на топливо

Правительство ДНР предпринимает шаги для создания необходимого запаса топлива в регионе и обеспечения стабильных поставок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти ДНР намерены заняться вопросом цен на топливо - об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» Глава Республики Денис Пушилин. При этом руководитель региона напомнил, что обстановка в топливном секторе остается непростой: противник регулярно атакует бензовозы и АЗС.

Пушилин отметил, что проблемы с топливом в Республике случались и раньше, поэтому места его хранения были рассредоточены. Это позволило сделать систему снабжения более устойчивой. Сейчас же, благодаря принятым властями мерам, удалось заметно снизить ажиотаж на заправках, который наблюдался еще недавно.

Денис Пушилин подчеркнул, что Правительство ДНР предпринимает исчерпывающие шаги для создания необходимого запаса топлива в регионе и обеспечения стабильных поставок. Следующим этапом станет работа над ценовой политикой.

- Единственное, над чем предстоит сейчас поработать еще Правительству ДНР, это над ценами, - отметил Глава Республики.

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