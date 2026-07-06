В «Воде Донбасса» рассказали о проверке качества воды в ДНР

Летом проводится плановое хлорирование всей водопроводной системы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор компании «Вода Донбасса» Андрей Григорьев рассказал о системе контроля качества водопроводной воды в ДНР. По его словам, на предприятии функционируют порядка 20 лабораторий - они есть в каждом филиале. Персонал работает посменно, обеспечивая непрерывный мониторинг качества воды: специалисты анализируют как исходную воду, поступающую на фильтровальные станции, так и ту, что выходит после очистки.

Все лаборатории оснащены необходимым оборудованием и проводят широкий спектр исследований. Вода проверяется по более чем 80 показателям, включая жесткость, сухой остаток и радиологические параметры.

При этом Андрей Григорьев отметил, что из-за подачи воды по графику при каждом включении системы возможно попадание в воду отложений со стенок труб. Это может приводить к снижению прозрачности воды и появлению постороннего запаха.

Для минимизации таких эффектов на предприятии реализуются плановые мероприятия. В частности, ежегодно летом проводится общее хлорирование системы - с повышенной дозой реагента. Процесс охватывает всю цепочку водоснабжения: от источников и фильтровальных станций до самого потребителя.

- Мы хлорируем, обеззараживаем наши резервуары чистой воды, наши магистральные сети, муниципальные сети и уже до потребителя, то есть всю систему. Остальное все у нас находится на контроле, и за качеством мы смотрим, в первую очередь, и Роспотребнадзор, - подчеркнул гендиректор.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям ДНР рассказали, что корректировка стоимости воды неизбежна

Глава Минпромторга ДНР отметил, что главный приоритет – это не допустить отсутствия воды в точках продажи и обеспечить жителей необходимым объемом продукции (подробнее)