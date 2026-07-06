В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстанавливают детский сад на 150 мест

В Мариуполе восстанавливают здание детского сада №32. Об этом сообщили «КП Донецк» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».
Общая площадь здания составляет более 2 500 квадратных метров. Строители уже выполнили ключевые работы: восстановили и усилили все несущие конструкции, заменили кровлю и окна. Сейчас на объекте активно ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений и монтаж современных инженерных систем.
- Ввести обновленное здание детского сада в эксплуатацию планируется осенью текущего года, - рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».
После открытия детский сад сможет принимать около 150 детей из Орджоникидзевского района Мариуполя.
В рамках проекта строители приведут в современный вид восемь детских групп, все внутренние помещения и пищеблок. Отдельно стоящие здания - прачечная и бойлерная - также будут отремонтированы. Для безопасности в детском саду установят новые системы пожарной и охранной сигнализации.
Кроме того, во дворе оборудуют безопасные игровые площадки и прогулочные зоны, а также проведут комплексное благоустройство.
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