В Орджоникидзевском районе Мариуполя восстанавливают детский сад на 150 мест

После открытия детский сад сможет принимать около 150 детей из Орджоникидзевского района Мариуполя. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

В Мариуполе восстанавливают здание детского сада №32. Об этом сообщили «КП Донецк» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Общая площадь здания составляет более 2 500 квадратных метров. Строители уже выполнили ключевые работы: восстановили и усилили все несущие конструкции, заменили кровлю и окна. Сейчас на объекте активно ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений и монтаж современных инженерных систем.

- Ввести обновленное здание детского сада в эксплуатацию планируется осенью текущего года, - рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

После открытия детский сад сможет принимать около 150 детей из Орджоникидзевского района Мариуполя.

В рамках проекта строители приведут в современный вид восемь детских групп, все внутренние помещения и пищеблок. Отдельно стоящие здания - прачечная и бойлерная - также будут отремонтированы. Для безопасности в детском саду установят новые системы пожарной и охранной сигнализации.

Кроме того, во дворе оборудуют безопасные игровые площадки и прогулочные зоны, а также проведут комплексное благоустройство.

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