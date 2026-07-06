Новое отделение МФЦ открылось в Пролетарском районе Донецка

В Пролетарском районе Донецка открылся новый филиал многофункционального центра. Отделение расположено по адресу: улица Большая Магистральная, 3. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюджетного учреждения «МФЦ ДНР».
Теперь жители района смогут оформить тут важные документы: в новом МФЦ доступна регистрация прав на недвижимость, подача заявлений на материнский капитал и другие востребованные государственные услуги.
Тем временем отделение МФЦ №10 на бульваре Шевченко, 17 в Донецке временно прекратило прием посетителей в связи с проведением ремонтных работ.
Для удобства граждан все ранее выданные талоны на подачу и выдачу документов будут автоматически переведены в отделение МФЦ №3 (проспект Ильича, 63А), где их отработают специалисты в установленные сроки.
- Мы нацелены на улучшение условий пребывания в наших отделениях, - заявили в пресс-службе учреждения.
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