«Шахтер» сыграл вничью с «Динамо-2» на выезде в Махачкале

Впереди у команд новые матчи, где каждая единица в графе «очки» может стать решающей. Фото (архив): ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» в рамках 15-го тура Второй лиги Дивизиона Б сыграл вничью с махачкалинским «Динамо-2». Итоговый счет выездной встречи составил 1:1. Результаты матча прокомментировал главный тренер «Шахтера» Виктор Коваленко.

- Неубедительный первый тайм в нашем исполнении. Потом пропущенный очень простой гол, и команда начала двигаться, начала действовать агрессивно, чего нам не хватало в первом тайме. Вот в этом, наверное, самая большая проблема. И надо с этим бороться, будем делать выводы по футболистам, по тренировочному процессу… Я всегда говорю футболистам: побеждает тот, кто больше хочет победить. Сегодня был паритет, мы сыграли вничью. Но были, конечно, у нас хорошие моменты, могли вырывать эту победу, не сложилось, не смогли реализовать свои моменты, - заявил он.

После матча турнирное положение команд выглядит следующим образом: «Шахтер» остается на второй строчке, имея в активе 30 очков. Лидирует «Севастополь», который накануне уступил «Спартаку» из Нальчика и сохраняет преимущество в два очка (32). «Ростов-2» также завершил свою последнюю игру вничью и теперь отстает от «Шахтера» на три балла (29 очков). Впереди у команд новые матчи, где каждая единица в графе «очки» может стать решающей.

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