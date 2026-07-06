В Донецке наградили семьи, прожившие в браке более 20 лет

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Донецком республиканском художественном музее прошло торжественное мероприятие. Фото: ТГ/Желтяков

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Донецком республиканском художественном музее прошло торжественное мероприятие: здесь чествовали семьи сотрудников учреждений культуры, которые прожили в браке более 20 лет. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

По словам главы ведомства, эти люди - особенные: их жизнь стала наглядным примером верности, взаимопонимания и любви, выдержавшей испытание временем. Министр подчеркнул, что семья всегда была и остается главной опорой для каждого человека. При этом для работников культуры, чья работа нередко связана с ненормированным графиком и постоянными разъездами, поддержка близких приобретает особую ценность.

- Мы благодарны этим семьям за их вклад в воспитание детей, за создание теплой атмосферы дома и за то, что они остаются примером для всех нас, - заявил Михаил Желтяков.

Министр также выразил уверенность в том, что подобные встречи и церемонии награждения могут стать доброй традицией - чтобы публично признать заслуги крепких семейных союзов и укрепить в обществе уважение к семейным ценностям.

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