Чертков поздравил коллектив Мариупольского порта с профессиональным праздником

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Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков поздравил коллектив Мариупольского морского порта с профессиональным праздником.
— Сейчас перед вами стоят масштабные задачи: восстановить и модернизировать портовые мощности, нарастить грузооборот, выстроить бесперебойную логистику. Иными словами — вернуть порту былую силу и сделать его современным, — сказал Андрей Чертков, пообещав помощи в реализации этих планов.
Председатель Правительства пожелал сотрудникам Мариупольского морского порта попутного ветра и семь футов под килем.
День работников морского и речного флота в России отмечают в первое воскресенье июля. Президент учредил этот профессиональный праздник, чтобы показать ценность гражданского флота.