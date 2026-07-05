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НовостиОбщество5 июля 2026 8:29

Чертков поздравил коллектив Мариупольского порта с профессиональным праздником

Председатель Правительства ДНР пожелал сотрудникам Мариупольского порта попутного ветра и семь футов под килем
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Гражданский флот решает важнейшие задачи

Гражданский флот решает важнейшие задачи

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков поздравил коллектив Мариупольского морского порта с профессиональным праздником.

— Сейчас перед вами стоят масштабные задачи: восстановить и модернизировать портовые мощности, нарастить грузооборот, выстроить бесперебойную логистику. Иными словами — вернуть порту былую силу и сделать его современным, — сказал Андрей Чертков, пообещав помощи в реализации этих планов.

Председатель Правительства пожелал сотрудникам Мариупольского морского порта попутного ветра и семь футов под килем.

День работников морского и речного флота в России отмечают в первое воскресенье июля. Президент учредил этот профессиональный праздник, чтобы показать ценность гражданского флота.