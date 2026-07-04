Во второй половине дня возможен небольшой дождь, местами с грозой. Фото: ТГ/Кулемзин

В субботу в столице ДНР синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю, жаркую погоду. День обещает быть теплым и солнечным, хотя во второй половине суток возможны кратковременные осадки и даже гроза. Расскажем, какой будет погода в Донецке 4 июля 2026 года.

Температура воздуха

Температура воздуха утром составит +20-22°C. К полудню воздух прогреется до +29-30°C. Ночью тоже не ожидается резкого похолодания: температура останется на уровне +19-20°C.

Осадки

По данным метеорологов, в городе будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, местами с грозой. Ветер прогнозируется юго-западного направления со скоростью 2-4 метра в секунду, при этом не исключены порывы до 7-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление в этот день будет пониженным - около 735-736 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 4 июля отмечается Ульянов день (в церковной традиции - день памяти священномученика Иулиана Тарсийского). На Руси этот день называли еще «Ульяна песенница»: считалось, что к 4 июля лето окончательно вступает в свои права и устанавливается устойчивая жара. Именно с этого времени крестьяне традиционно начинали заготавливать сено на зиму.

Особое внимание в Ульянов день уделяли погоде: ясное небо сулило богатый урожай, а дождь, напротив, предвещал неурожайный год. После завершения полевых работ было принято устраивать праздничные гулянья и петь песни - отсюда и народное прозвище дня.

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