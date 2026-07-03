Выпускникам ведущих вузов ДНР вручили дипломы

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина поздравила выпускников. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике торжественно вручили дипломы выпускникам двух ведущих вузов - Донецкого государственного университета и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Об этом сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

Она отметила, что завершение учебы - это не просто итог многолетнего труда, но и старт профессионального пути. По словам Толстыкиной, сегодня в каждой отрасли Республики нужны сильные, подготовленные и мотивированные кадры: будь то строители и инженеры, педагоги и экономисты, юристы или управленцы.

- Мы восстанавливаем и развиваем регион, и именно от этих ребят во многом зависит, каким он будет завтра, - подчеркнула вице-премьер.

Лариса Толстыкина тепло поздравила выпускников и пожелала, чтобы знания, полученные в стенах вузов, стали прочной основой для их успеха и дальнейшего профессионального роста.

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