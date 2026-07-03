Жители ДНР заключили уже 470 социальных контрактов

Соцконтракт можно оформить на разные цели: содействие в поиске работы, запуск собственного дела либо преодоление трудной жизненной ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике активно реализуется программа социальных контрактов - на сегодняшний день жители региона заключили уже 470 таких соглашений. Данная мера государственной поддержки помогает гражданам, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, улучшить свое положение. Об этом напомнила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

В текущем году прожиточный минимум в Республике составляет 17 803 рубля. Именно этот показатель служит одним из ключевых критериев для получения помощи. Соцконтракт можно оформить на разные цели: содействие в поиске работы, запуск собственного дела либо преодоление трудной жизненной ситуации.

По словам Толстыкиной, сейчас статистика распределения контрактов выглядит следующим образом: 400 соглашений были оформлены для содействия в трудоустройстве, 44 - для развития предпринимательской деятельности. Среди получателей поддержки на открытие собственного бизнеса - 19 участников СВО. Еще 26 контрактов заключены для помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

- Для оформления социального контракта необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации, - напомнила вице-премьер.

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