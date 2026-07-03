Будущие архитекторы и градостроители учатся детально анализировать генеральные планы и по-новому оценивать городские территории. Фото: ЕИПП РФ

Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры проходят стажировку в Едином институте пространственного планирования РФ в Москве. Будущие архитекторы и градостроители получают практический опыт, осваивают профильные программы и участвуют в реальных проектах - в том числе тех, которые влияют на развитие их родного региона. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Среди стажеров - Алина Карпенко, специалист экологической мастерской, и Кирилл Кулиш, специалист архитектурно-градостроительной мастерской №1.

Студенты ДОННАСА проходят стажировку в Едином институте пространственного планирования РФ t.me/eipp_official

Алина поделилась впечатлениями от стажировки: по ее словам, особенно ценным оказался масштаб работы института - объем задач, слаженность подразделений и новые программы для проектирования.

- Мне повезло с коллективом - здесь по-настоящему поддерживают, помогают на каждом этапе, - говорит она.

Кирилл признался, что стремился попасть на эту стажировку. Здесь его научили более детально анализировать генеральные планы и по-новому оценивать городские территории.

- Мне особенно нравится работать над градостроительными проектами для своего региона, - отметил студент.

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