По предварительным данным, в результате удара погибли пять человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. Фото: ТГ/Волошин

В городе Токмаке Запорожской области произошла трагедия: ВСУ атаковали местный рынок - место массового скопления людей. По предварительным данным, в результате удара погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Сообщается, что обстрел со стороны противника продолжается.

Сенатор Российской Федерации от ДНР Александр Волошин прокомментировал случившееся, подчеркнув, что удар по гражданскому объекту в очередной раз обнажает террористическую природу действий Киева. Политик обратил внимание на то, что целью атаки вновь стали обычные жители, а поблизости не было никаких военных объектов.

Александр Волошин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим сенатор пожелал скорейшего выздоровления, а также сил, чтобы справиться с последствиями трагедии.

- Удары по мирным людям не имеют ни военного, ни человеческого оправдания. Каждое подобное преступление будет тщательно расследовано, а виновные - установлены и понесут заслуженное наказание. Никакие попытки запугать жителей российских регионов не достигнут своей цели, - заявил сенатор.

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