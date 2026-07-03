Небо в этот день будет ясным, осадков не предвидится Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке не спадает жара. По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице ДНР ожидается до 31 градуса тепла. Расскажем, какой будет погода в Донецке 3 июля 2026 года.

Температура воздуха

Уже утром столбики термометров покажут +23-24°C. Днем воздух прогреется до максимальных значений - синоптики прогнозируют около 30-31°C. Ночью жара спадет незначительно: ожидается примерно +26-27°C.

Осадки

Небо в этот день будет ясным, осадков не предвидится. Ветер - преимущественно восточного и юго-восточного направления, его скорость составит 2-3 метра в секунду. Возможны кратковременные порывы до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы - около 740-741 миллиметра ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 3 июля отмечается день Мефодия Перепелятника. Православная церковь в этот день чтит память епископа Мефодия.

На Руси название «Перепелятник» закрепилось не случайно: к этому времени молодые перепела достигали зрелости, и начиналась охота на эту птицу. Перепел считался символом благополучия и плодородия, его мясо и яйца использовались в народной медицине.

Птицы были чуткими индикаторами предстоящей погоды: их беспокойное поведение и активные перекликания могли предвещать дождь или грозу. Также 3 июля традиционно завершали посадку поздних сельхозкультур и приступали к прополке огородов, чтобы сорняки не заглушали урожай.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке наращивают количество автобусов на городских маршрутах

На маршрут №70 в Донецке добавили новый комфортабельный автобус (подробнее)