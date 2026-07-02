В Мариуполе открылась персональная выставка фотохудожника Дмитрия Росса

Черно-белый формат добавляет кадрам глубину и эмоциональную нежность. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе начала работать персональная выставка фотохудожника Дмитрия Росса. Экспозиция под названием «Город вдохновения» размещена в Центре социального обслуживания населения Жовтневого района. Об этом сообщили в администрации города.

По словам директора учреждения Людмилы Домашенко, Дмитрий Росс известен своим особым подходом к работе со светом и тенью, безупречным чувством композиции и способностью ловить и сохранять в кадре едва уловимые мгновения. В новой серии работ в объектив автора попали детали городской повседневности, которые часто остаются незамеченными.

- В представленных работах фотохудожник сосредоточился на «незримом пульсе» Мариуполя, отобразив в кадре тонкие детали повседневной жизни города, - говорит Домашенко.

Особую выразительность снимкам придает черно-белый формат - он добавляет кадрам глубину и эмоциональную нежность, позволяя зрителю сосредоточиться на форме, ритме и настроении улиц.

Выставка организована в рамках федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Орудия труда, предметы охоты и древняя керамика: В музее Мариуполя открылась выставка артефактов из Липецкого края

Жители Мариуполя могут увидеть археологию Липецкой области (подробнее)