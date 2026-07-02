Один человек погиб и еще четыре пострадали в ДНР из-за атак дронов ВСУ 2 июля

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак беспилотников ВСУ в ДНР погиб один человек, еще четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Волновахе погиб мужчина 1963 года рождения.

В Ждановке Шахтерского округа ранен мужчина 1992 года рождения. В Старобешевском округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово вблизи села Обильное ранения получил мужчина 1977 года рождения; также на трассе Донецк - Старобешево пострадал еще один мужчина 1977 года рождения. В Ясиноватском муниципальном округе на трассе Пантелеймоновка - Горловка пострадал мужчина 1959 года рождения.

Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Кроме того, в Республике повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, а также два легковых и два грузовых автомобиля. Атаки зафиксированы в Горловке, Волновахском, Старобешевском, Шахтерском и Ясиноватском округах.

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