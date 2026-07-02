В ДНР формируют систему поддержки молодежи на рынке труда

В ДНР провели заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Фото: ТГ/Толстыкина

Как помочь молодежи не ошибиться с профессией и быстрее найти работу, а предприятиям - закрыть кадровый дефицит? Эти и другие вопросы обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в ДНР. О результатах встречи рассказала вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

По ее словам, сегодня недостаточно просто обучать специалистов под потребности экономики - нужна комплексная система поддержки молодежи.

- Важно не только готовить специалистов по востребованным направлениям, но и выстраивать эффективную систему сопровождения молодых людей - от выбора профессии до первого рабочего места. Такой подход поможет сократить кадровый дефицит, повысить уровень занятости и обеспечить предприятия квалифицированными кадрами, - отметила Лариса Толстыкина.

Не менее важная задача - развитие цифровых компетенций у работников. В ДНР делают ставку на внедрение современных технологий и искусственного интеллекта: это повышает производительность труда и делает работу предприятий и сервисов более эффективной. Соответственно, растет и потребность в сотрудниках, владеющих цифровыми навыками.

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