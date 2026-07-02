В Макеевке ищут новое применение бывшему профилакторию

В Макеевке прорабатывают варианты использования здания бывшего профилактория в поселке Ханженково-Северный. Фото: ТГ/Иванова

В Макеевке прорабатывают варианты использования здания бывшего профилактория в поселке Ханженково-Северный. Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы городского округа Юлия Иванова по итогам объезда Советского района.

Во время рабочей поездки руководитель округа вместе со специалистами осмотрела несколько перспективных площадок, которые могут стать новыми точками притяжения для жителей. В числе ключевых объектов - бывший профилакторий: сейчас обсуждаются разные сценарии его развития, от создания центра досуга до организации спортивной зоны. Окончательное решение по судьбе здания пока не принято.

Отдельное внимание в ходе объезда уделили аллее на улице Гагарина. По словам Юлии Ивановой, зеленым насаждениям требуется диагностика: вероятно, потребуется кронирование, чтобы сохранить деревья и одновременно обеспечить безопасность горожан.

Глава округа подчеркнула, что в Макеевке много свободных пространств, которые важно использовать осмысленно.

- Моя задача - видеть эти просторы не как пустыри, а как будущие кварталы с комфортной средой. Мы системно формируем дороги к отдаленным поселкам, чтобы люди не чувствовали оторванности. Этот подход - стратегический приоритет, который отстаивает Глава ДНР Денис Пушилин. Только вдумчиво, оценивая каждый участок, мы сделаем город комфортнее, - заявила Юлия Иванова.

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