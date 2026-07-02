В ДНР задействуют казаков в части охраны лесных и водных ресурсов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Донецкой Народной Республике планируют привлечь казаков к охране лесных и водных ресурсов. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алексей Шебалков по итогам рабочей встречи с атаманом региональной общественной организации «Союз Казаков Новороссии» и городского казачьего общества «Станица Донецкая» Александром Ефременко.
Во время встречи стороны обсудили возможности проведения совместных мероприятий, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности на территории ДНР. В числе потенциальных направлений сотрудничества - участие казаков в природоохранных акциях, работах по лесовосстановлению, охране водных объектов, а также в противопожарных рейдах.
Достигнута договоренность о подписании рамочного соглашения о сотрудничестве и разработке детального плана совместных мероприятий. Александр Ефременко подчеркнул, что казаки всегда бережно относились к природе.
Напомним, сохранение лесов - важная часть нацпроекта «Экологическое благополучие». Для сохранения зеленого массива принципиально важно, чтобы площадь восстановленного леса превышала площадь утраченного.
- Бережное природопользование для казаков является естественным и традиционным жизненным укладом. Быть добру! - подчеркнул Ефременко.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Настоящий природный феномен: Сотни пернатых облюбовали новый остров в ДНР
На Кривой косе обнаружили 21 пеликана, 12 особей серой цапли и множество других видов птиц (подробнее)