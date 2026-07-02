В ДНР задействуют казаков в части охраны лесных и водных ресурсов

Забота об окружающей среде - общее дело Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике планируют привлечь казаков к охране лесных и водных ресурсов. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Республики Алексей Шебалков по итогам рабочей встречи с атаманом региональной общественной организации «Союз Казаков Новороссии» и городского казачьего общества «Станица Донецкая» Александром Ефременко.

Во время встречи стороны обсудили возможности проведения совместных мероприятий, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности на территории ДНР. В числе потенциальных направлений сотрудничества - участие казаков в природоохранных акциях, работах по лесовосстановлению, охране водных объектов, а также в противопожарных рейдах.

Достигнута договоренность о подписании рамочного соглашения о сотрудничестве и разработке детального плана совместных мероприятий. Александр Ефременко подчеркнул, что казаки всегда бережно относились к природе.

Напомним, сохранение лесов - важная часть нацпроекта «Экологическое благополучие». Для сохранения зеленого массива принципиально важно, чтобы площадь восстановленного леса превышала площадь утраченного.

- Бережное природопользование для казаков является естественным и традиционным жизненным укладом. Быть добру! - подчеркнул Ефременко.

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