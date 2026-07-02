В ДНР заявили, что перебоев с поставками хлеба не будет

Продолжается выпечка хлеба и его доставка во все населенные пункты Республики. Фото: «Мир хлеба»

В ДНР заявили о стабильной работе хлебозаводов. Предприятия крупнейшего производителя хлебобулочных изделий - компании «Мир хлеба» - функционируют в штатном режиме: продолжается выпечка хлеба и его доставка во все населенные пункты Республики.

Как подчеркнули в компании, жители ДНР ежедневно видят на полках магазинов свежий хлеб. При этом за привычной картиной стоит напряженная работа большого коллектива. Особую роль в цепочке поставок играют водители: в «Мире хлеба» их называют настоящими героями, ведь именно благодаря их труду регион остается обеспеченным хлебом даже в сложных условиях.

- Мы понимаем важность доставки хлеба нашим жителям. Работаем в штатном режиме. Перебоев с поставками не будет, - заявили представители компании.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2026 года «Мир хлеба» выпустил около 16 миллионов килограммов хлеба и хлебобулочных изделий. Это на 550 тысяч килограммов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В ближайших планах предприятия - расширение ассортимента. Компания готовится к запуску новых сортов хлеба.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хлебозавод в Макеевке готовит хлеб по советскому ГОСТу

Предприятие «Мир хлеба» удвоило производство культового «Дарницкого» хлеба благодаря возросшему спросу на аутентичный вкус родом из СССР (подробнее)