Выпускники творческих колледжей ДНР получили дипломы

Впервые студенты всех творческих колледжей Республики отметили окончание учебы в один день. Фото: ТГ/Макаров

В Донецкой Народной Республике прошел торжественный выпуск молодых специалистов сферы искусства. Впервые студенты всех творческих колледжей Республики отметили окончание учебы в рамках единого праздника. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

По его словам, важно, чтобы молодые люди, выбравшие профессию в сфере культуры, чувствовали такое же внимание и уважение, как и представители других отраслей.

В настоящее время в трех творческих колледжах Республики обучается 451 студент, из них 392 человека - за счет регионального бюджета. В этом году колледжи выпускают 109 молодых специалистов. Чтобы еще больше талантливой молодежи могло связать свое будущее с культурой, количество бюджетных мест на следующий учебный год увеличено до 142. Для многих выпускников будущие места работы уже определены.

Как отметил Макаров, развитие культуры невозможно без талантливых людей.

- Можно восстановить театр, открыть музей или библиотеку. Но без режиссеров, дизайнеров, художников, музыкантов, специалистов кино, телевидения и цифровых направлений они так и останутся просто зданиями. Именно поэтому мы вкладываемся не только в восстановление учреждений культуры, но и в людей, которым предстоит наполнить их жизнью, - подчеркнул он.

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