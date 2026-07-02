День будет ясным, осадков не предвидится. Фото: ТГ/Кулемзин

В четверг в столице ДНР установится настоящая июльская жара. Синоптики прогнозируют до 30 градусов тепла днем. Расскажем, какой будет погода в Донецке 2 июля 2026 года.

Температура воздуха

Согласно прогнозам, утром температура воздуха составит +20-21°C. К полудню воздух прогреется до +29-30°C. Ночью температура немного снизится - ожидается около +25-26°C.

Осадки

День будет ясным, осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно восточного и северо-восточного направления. Его скорость составит 2-3 метра в секунду, с возможными кратковременными порывами до 7-8 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 741-742 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

По народному календарю 2 июля - день Зосимы Пчельника. Православная церковь вспоминает святого Зосима Аполлониадского, которого в народе почитают как покровителя пчел и пчеловодов. На Руси в этот день начинали первую качку меда и осматривали ульи, чтобы проверить, как идет взяток. Считалось, что святой помогает сохранить пчелиные семьи и оберегает их от болезней, а мед, собранный 2 июля, обладает особой целебной силой.

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