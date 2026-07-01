Хищные «морские блохи» атакуют отдыхающих на Азовском море

«Морские блохи» способны больно кусаться. Фото: сгенерировано нейросетью

Отдыхающие стали жаловаться на зудящие высыпания после купания в Азовском море. Ученые предполагают, что причиной мог стать резкий рост численности хищного вида бокоплавов, так называемых «морских блох».

По словам ихтиолога Сергея Дудкина, обычно они безопасны для человека. Однако летом 2026 года ситуацию могла изменить вспышка численности хищного дикерогаммаруса (Dikerogammarus), который был обнаружен в Азовском море в 2025 году. Этот вид, перебравшийся сюда из Каспийского моря, отличается от местных обитателей своим хищным поведением. Он способен больно кусать людей и питаться более мелкой живностью, включая своих сородичей и молодь креветок.

Хотя окончательные выводы будут сделаны после получения фотодоказательств, Сергей Дудкин в комментарии 161.RU отмечает высокую вероятность того, что именно дикерогаммарус стал причиной жалоб отдыхающих. Этот новый вид способен вытеснять местные виды бокоплавов, сокращать популяцию креветок и нарушать природный баланс в Азовском море, создавая проблемы для прибрежной экосистемы.

Для защиты от агрессивных ракообразных специалисты рекомендуют избегать купания в прибое при скоплении мелких рачков, не ходить босиком по влажным водорослям и принимать душ сразу после выхода из моря, чтобы смыть непрошеных гостей с кожи и купальника.

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