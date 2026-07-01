В ДНР обсудили развитие Волновахского округа при поддержке Ямала

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина провела рабочую встречу с представителем губернатора Ямала Юрием Хаустовым. Фото: ТГ/Толстыкина

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина провела рабочую встречу с представителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрием Хаустовым. Стороны обсудили реализацию шефской помощи Волновахскому муниципальному округу и наметили дальнейшие шаги совместной работы.

Как отметила Лариса Толстыкина, поддержка со стороны Ямала носит комплексный характер. В округе ведется восстановление жилых домов и социальных объектов, благоустраиваются общественные пространства. Одновременно оказывается адресная помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке.

Особое внимание уделяется сопровождению семей, поддержке переселенцев и пожилых жителей. Отдельный блок работы - помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: для них организуют сопровождение, лечение и оздоровление.

- Благодаря неоценимой помощи региона-шефа мы последовательно восстанавливаем мирную жизнь, создаем более комфортные условия для людей и решаем вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни, - подчеркнула вице-премьер ДНР.

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