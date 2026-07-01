В Амвросиевке перейдут на единую платежную квитанцию за услуги ЖКХ

Теперь внести платежи за холодную воду и водоотведение можно по единой квитанции Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Амвросиевке вводят новый формат оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР.

- С июля 2026 года жители Амвросиевского муниципального округа смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по единой платежной квитанции, - заявили там.

Теперь внести платежи за холодную воду и водоотведение можно по квитанции, сформированной в личном кабинете или по единой платежной квитанции за жилищно-коммунальные услуги.

Провести оплату можно любым удобным способом: через платежные терминалы Промсвязьбанка и Сбербанка; с помощью платежного агента Payberry - через мобильное приложение, сайт или терминалы самообслуживания; в мобильных приложениях Промсвязьбанка и «Сбербанк Онлайн»; в отделениях Промсвязьбанка и Сбербанка России; в отделениях «Почты Донбасса».

Для решения вопросов по лицевому счету жителям доступны чат-боты: их можно найти в мессенджере МАХ или в сообществе «ВКонтакте».

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