В Донецке проверили наличие кассовой техники в общественном транспорте

Основанием для рейда стали обращения граждан, поступившие на автовокзал «Южный». Фото: Минтранс ДНР

В Донецке проверили соблюдение законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) в общественном транспорте. Мероприятие организовали сотрудники Министерства транспорта ДНР и Управления Федеральной налоговой службы по Республике. Основанием для рейда стали обращения граждан, поступившие на автовокзал «Южный».

Как пояснили в Минтрансе ДНР, основная цель мероприятия - профилактика нарушений и обеспечение прозрачности расчетов. В ходе рейда инспекторы фиксировали, используют ли водители кассовую технику при приеме оплаты за проезд.

По итогам рейда в отношении одного из перевозчиков был составлен протокол: он не применял ККТ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Кроме того, водителей предупредили об ответственности за подобные нарушения в соответствии с КоАП РФ, а также разъяснили им отдельные положения федерального закона. В Минтрансе ДНР подчеркнули, что работа по повышению качества обслуживания и соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта продолжается.

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