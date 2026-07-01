День обещает быть ясным, осадки не ожидаются. Фото: ТГ/Кулемзин

В среду в столице ДНР ожидается по-настоящему летний зной. По данным синоптиков, день будет солнечным и жарким, без осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 1 июля 2026 года.

Температура воздуха

Уже с утра температура воздуха составит +19-20°C. К полудню воздух прогреется до максимальных +28-30°C. Ночью жара немного спадет: прогнозируется +24-25°C.

Осадки

День обещает быть ясным, осадки не ожидаются. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 2-3 метра в секунду. Возможны кратковременные порывы до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление останется в пределах нормы - около 745-746 миллиметров ртутного столба

Народный календарь

По народному календарю 1 июля отмечается Ярилин день, который еще называют Макушкой лета. Это время пика солнечной активности: дни самые длинные и жаркие, а после этой даты световой день начинает понемногу убывать.

Наши предки придавали этому дню особое значение. В Ярилин день устраивали шумные гулянья: водили хороводы, пели песни, прыгали через костры. Считалось, что огонь в этот день обладает особой очищающей силой.

Крестьяне в этот день внимательно следили за посевами: считалось, что Ярило помогает хлебам вызревать. Особое внимание уделяли сбору трав, которые в это время наполняются большой целебной силой.

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