В ДНР дороги становятся безопаснее

Специалисты дорожных служб ежедневно выполняют внушительный объем задач. Фото: ТГ/Бондаренко

В ДНР благодаря обновлению дорожной инфраструктуры поездки становятся удобнее и надежнее. Об этом заявили в Министерстве транспорта Республики.

Работы ведутся под контролем «Службы автомобильных дорог Донбасса». Специалисты дорожных служб ежедневно выполняют внушительный объем задач.

Только за последние дни новые дорожные знаки появились на трассах Докучаевск - Николаевка, Еленовка - Новониколаевка, Дмитровка - Донское - Свободное, а также на участках Донецк - Макеевка - Торез и Мариуполь - Урзуф.

Разметка обновлена на автодорогах направления Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь (участок Кременевка - Ялта), Мариуполь - Володарское и ряде других трасс. Теперь ее линии ярко выделяются даже в темное время суток - это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге.

Для улучшения видимости и повышения безопасности специалисты также заменили световозвращающие элементы на металлическом ограждении на трассе Донецк - Макеевка - Торез.

- Каждый новый знак, каждая свежая линия разметки и каждый светоотражающий элемент - это не просто техническое улучшение. Это спасенные жизни. Это уверенность водителей и спокойствие пассажиров, - подчеркнули в Минтрансе ДНР.

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