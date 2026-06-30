Двое человек погибли и еще девять ранены в ДНР из-за атак ударных БПЛА ВСУ

Всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак ударных беспилотников ВСУ 30 июня в ДНР погибли два человека, еще девять получили ранения. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что поздней ночью огнеборцы 10-й пожарно-спасательной части выехали на тушение двух грузовиков. В это время вражеские дроны повторно нанесли несколько ударов. В результате четверо сотрудников МЧС России были ранены и госпитализированы, а командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью. Также погиб сторож автостоянки - мужчина 1969 года рождения.

Еще несколько инцидентов зафиксированы в Горловке. В Никитовском районе при атаке на автомобиль скорой помощи пострадали три сотрудника - женщины 2004 и 1980 годов рождения и мужчина 1982 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки в результате удара БПЛА по территории коммунального предприятия пострадал сотрудник - мужчина 1969 года рождения, а также две женщины 1964 и 1961 годов рождения.

По словам Главы ДНР, всем раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, в результате ударов БПЛА были повреждены три жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры. Также пострадали автобус, автомобиль скорой помощи и шесть грузовиков. Атаки затронули городские округа Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, а также Кураховский и Тельмановский округа.

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