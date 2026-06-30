Жителям Великой Новоселки в ДНР вручили российские паспорта

Для жителей освобожденного поселка открывается доступ ко всем предусмотренным государством возможностям и гарантиям. Фото: ТГ/Кулемзин

Жителям Великой Новоселки вручают российские паспорта. Об этом сообщили в администрации городского округа Донецк.

Там отметили, что 30 июня в освобожденном ранее поселке состоялось важное событие: паспорта гражданина Российской Федерации получили трое местных жителей. Церемония вручения документов прошла при участии сотрудников МВД по ДНР.

- Этот шаг - важная ступень, открывающая доступ ко всем предусмотренным государством возможностям и гарантиям, - подчеркнули в администрации Донецка.

В мэрии поздравили новых россиян с этим важным событием.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральные планы освобожденных городов Артемовск, Курахово и поселка Великая Новоселка будут разработаны в 2026 году. Решение о восстановлении разрушенных населенных пунктов ДНР будет приниматься на федеральном уровне.

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