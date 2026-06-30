Участникам и ветеранам СВО в ДНР помогут с регистрацией прав на недвижимость

Благодаря достигнутым договоренностям участники СВО, а также ветераны и семьи погибших смогут получать компетентное информационное сопровождение при оформлении имущественных прав. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

В ДНР расширяют меры поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших бойцов. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве между филиалом фонда «Защитники Отечества» в ДНР и Управлением Росреестра по Республике.

Документ закрепляет взаимодействие двух структур по ключевым направлениям: обмену информацией и оказанию адресной помощи в вопросах регистрации прав на недвижимость. Особое внимание будет уделено обеспечению законных прав военнослужащих, ветеранов боевых действий и семей погибших воинов.

Как отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по ДНР Марина Соловарова, главная задача партнерства - сделать информацию максимально доступной и обеспечить поддержку тем, кто защищал Родину.

- Уверена, что благодаря нашему сотрудничеству наши адресаты смогут получать более детальные консультации, учитывающие их жизненные обстоятельства, - подчеркнула она.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подтверждение статуса участника СВО при получении нотариальных услуг в ДНР в 2026 году: как упростили процедуру

В региональной Нотариальной палате рассказали об упрощении процедуры подтверждения статуса участника СВО при получении нотариальных услуг в ДНР в 2026 году (подробнее)