Участникам и ветеранам СВО в ДНР помогут с регистрацией прав на недвижимость

В ДНР расширяют меры поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших бойцов. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве между филиалом фонда «Защитники Отечества» в ДНР и Управлением Росреестра по Республике.
Документ закрепляет взаимодействие двух структур по ключевым направлениям: обмену информацией и оказанию адресной помощи в вопросах регистрации прав на недвижимость. Особое внимание будет уделено обеспечению законных прав военнослужащих, ветеранов боевых действий и семей погибших воинов.
Как отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по ДНР Марина Соловарова, главная задача партнерства - сделать информацию максимально доступной и обеспечить поддержку тем, кто защищал Родину.
- Уверена, что благодаря нашему сотрудничеству наши адресаты смогут получать более детальные консультации, учитывающие их жизненные обстоятельства, - подчеркнула она.
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